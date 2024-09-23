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Haberler Trabzonspor

Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına deplasmanda 2 puan bıraktı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Bordo mavililer, ligde galibiyetle tanışamadı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 22:01 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi 22:16
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Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fırtına deplasmanda 2 puan bıraktı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Ligde galibiyetle tanışamayan Trabzonspor 5. beraberliğini aldı ve puanını 5 yaptı.

Gaziantep FK ise puanını 4'e yükseltti.

Bordo mavililerin 59. dakikada Banza ile attığı gol VAR'dan faul gerekçesiyle iptal edildi.

Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde 3. maçından da beraberlikle ayrıldı.

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MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Furkan Soyalp'in frikik atışında savunmadan dönen topu takip eden Ömürcan Artan'ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi.

16'ncı dakikada Gaziantep FK ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Simon Banza'nın vuruşu yandan auta gitti.

17'nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında sol kanattan Ömürcan Artan'ın ceza alanına yaptığı ortayla buluşan Okereke'nin vuruşunda top direğe çarparak yandan auta çıktı.

38'inci dakikada Cihan Çanak'ın pasıyla ceza alanında buluşan Batista Mendy'nin vuruşu auta gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada köşe vuruşunu kullanan Furkan Soyalp'in ceza alanına ortasına iyi yükselen Viana'nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

57'nci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Simon Banza topu Muhammed Cham'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan John David'in vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Simon Banza'nın vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun öncesinde Gaziantep FK'lı oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.

70'inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Cham'ın vuruşunu kaleci kornere çelerek önledi.

71'inci dakikada korner atışı sonrası Gaziantep FK ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Batista Mendy'nin vuruşu kalecide kaldı.

90+4'üncü dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza alanında buluşan N'Diaye'nin vuruşu yandan auta çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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