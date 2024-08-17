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Trabzonspor İsviçre yolcusu

Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakip İsviçre temsilcisi St. Gallen oldu. İlk maçı deplasmanda oynayacak Fırtına, hata yapmak istemiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor İsviçre yolcusu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda iki maçta da aldığı mağlubiyetlerin ardından veda etti. Rapid Wien'e ilk maçta 1-0, ikinci maçta ise 2-0'lık skorla mağlup olan ve gol dahi atamayan Trabzonspor'un Avrupa'da yoluna devam edeceği Konferans Ligi'ndeki rakibi ise belli oldu. Bordo-mavililer, Konferans ligi 3. Ön eleme turunda Polonya ekibi WKS Slask Wroclaw'ı iki maç sonunda mağlup ederek saf dışı bırakan İsviçre temsilcisi FC St. Galler ile ilk maçı 22 Ağustos'ta deplasmanda, ardından ise 29 Ağustos tarihinde içeride oynayacak.

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