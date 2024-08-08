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Abdullah Avcı'dan dikkat çeken kadro açıklaması!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk ediyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavilierde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:27 Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2024 Perşembe 19:39
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Abdullah Avcı'dan dikkat çeken kadro açıklaması!

Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Rapid Wien'i konuk ediyor. Bu mücadele öncesi bordo-mavilierde Abdullah Avcı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Her seferinde daha iyiye gideceğiz. Tur nasıl yukarı doğru zorlaşıyorsa rakipler de zorlaşıyor. Bugün oynayacağımız rakip bir organizasyon takımı. Bu stadı tıklım tıklım gördüğümüzde daha rahat hissediyoruz. Onları mutlu etmek ve Trabzonspor'u daha iyi bir hale getirmek amacımız.

Olimpiyatlar devam ediyor. Türkiye'den katılan her sporcuya başarılar diliyorum. Bu akşam da Filenin Sultanları final için oynayacaklar. Umarım bize bu akşam final heyecanı yaşatırlar.

Her hafta kadro değişebilir. Rakibe ve oyuna göre her şey olabilir. Cihan Çanak'ın olması bir plan dahilinde. Savic ilk maçına çıkacak. Tercihlerimiz bu şekilde olacak. Gerisi oyuncuların ayaklarına kalmış.

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