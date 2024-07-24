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Trabzonspor Ruzomberok maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 23:24
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Trabzonspor Ruzomberok maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel ağırlıklı bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, dün 4+1 yıllık anlaşma sağlanan 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Pedro Malheiro da antrenmanda yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın TSİ 19.30'da Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek.

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