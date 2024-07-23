TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Wesley Hoedt için geri sayım! Watford ile pazarlık başladı

Stopere 2 takviye birden yapmak isteyen Fırtına, bu transferi Macaristan kampına yetiştirememişti. Görüşmeleri hızlandıran bordo-mavili yönetim, Wesley Hoedt için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği gibi hem tecrübeli hem hava hakimiyeti yüksek hem de geriden oyun kurma becerisi üst düzey olan Hollandalı stoper ile kurulan temaslarda büyük oranda anlaşma sağlandı. İlk etapta tecrübeli oyuncusunu satmak istemeyen Watford ise 1 sene kontratı kaldığı için Trabzonspor ile pazarlık masasına oturdu. Championship ekibinin 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, Fırtına teklifini 1.2 milyon euro şeklinde yapmıştı.

EN İYİ 11'E SEÇİLMEYİ BAŞARMIŞTI

AMA temaslar sonrasında tarafların orta noktayı bulmaya yakın oldukları belirtildi. Geçen sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen Hoedt, 44 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. Karadeniz devi, 1.93 boyundaki stoperin transferini hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Hoedt, Hollanda Milli Takımı'nda ise kariyeri boyunca 6 kez görev aldı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon euro. Top kesme, kafa isabeti, defansif farkındalık ve fizik anlamında üst düzel bir futbolcu olan Hoedt'in piyasa değeri 2018'de 15 milyon euro olmuştu