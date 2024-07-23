Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Wesley Hoedt için geri sayım! Watford ile pazarlık başladı

TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Wesley Hoedt için geri sayım! Watford ile pazarlık başladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transferde de vites yükseltti. Savunma hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, Wesley Hoedt için geri sayıma geçti. Trabzonspor yönetimi, Hollandalı savunmacı ve Championship ekibi Watford ile büyük ölçüde el sıkıştı. Bu transferin artık hafta sonuna doğru tamamlanması bekleniyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Wesley Hoedt için geri sayım! Watford ile pazarlık başladı

Stopere 2 takviye birden yapmak isteyen Fırtına, bu transferi Macaristan kampına yetiştirememişti. Görüşmeleri hızlandıran bordo-mavili yönetim, Wesley Hoedt için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği gibi hem tecrübeli hem hava hakimiyeti yüksek hem de geriden oyun kurma becerisi üst düzey olan Hollandalı stoper ile kurulan temaslarda büyük oranda anlaşma sağlandı. İlk etapta tecrübeli oyuncusunu satmak istemeyen Watford ise 1 sene kontratı kaldığı için Trabzonspor ile pazarlık masasına oturdu. Championship ekibinin 3 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, Fırtına teklifini 1.2 milyon euro şeklinde yapmıştı.

EN İYİ 11'E SEÇİLMEYİ BAŞARMIŞTI

AMA temaslar sonrasında tarafların orta noktayı bulmaya yakın oldukları belirtildi. Geçen sezon Championship'in en iyi 11'ine seçilen Hoedt, 44 maçta forma giyerken 3 gol atıp, 3 de asist yapmıştı. Karadeniz devi, 1.93 boyundaki stoperin transferini hafta içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. Hoedt, Hollanda Milli Takımı'nda ise kariyeri boyunca 6 kez görev aldı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Hoedt'in piyasa değeri 2.2 milyon euro. Top kesme, kafa isabeti, defansif farkındalık ve fizik anlamında üst düzel bir futbolcu olan Hoedt'in piyasa değeri 2018'de 15 milyon euro olmuştu

Mourinho M. City'nin yıldızını istiyor
G.Saray'dan Paul Joly sürprizi!
DİĞER
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yıldızı Ebru Özkan imajını tamamen yeniledi! İşte Ebru Özkan’ın yeni imajı!
Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinde yer alan 'ötanazi' ibaresi metinden çıkarıldı! 7 madde kabul edildi
F.Bahçe'den dünya yıldızına kanca!
Galatasaray'da sağ bek transferi sonuçlanıyor!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:29
G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! G.Saray'ın Avusturya kampı başladı! 01:28
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
UEFA'dan Bitigen'e görev UEFA'dan Bitigen'e görev 01:26
MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor MHK’de yine Gündoğdu göreve geliyor 01:23
Kaptan Eda Erdem’e destek Kaptan Eda Erdem’e destek 00:51
Daha Eski
İmzamızı atacağız İmzamızı atacağız 00:50
Kombineler Bin TL Kombineler Bin TL 00:50
Büyükçekmece’de yelken şampıyonası Büyükçekmece’de yelken şampıyonası 00:49
Stefan Savic imzaladı! Stefan Savic imzaladı! 00:48
Maximin sakatlandı Maximin sakatlandı 00:46
Zajc’ın talipleri arttı Zajc’ın talipleri arttı 00:46