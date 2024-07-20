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Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Trabzonspor ve Ruzomberok kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, deplasmanda rahat kazanmak ve Trabzon'da turu geçmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor
maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:51 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 09:56
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Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ruzomberok - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Trabzonspor, Ruzomberok ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Ruzomberok - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RUZOMBEROK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ruzomberok - Trabzonspor maçı 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Mücadelenin başlangıç saati ve yayıncı kuruluşu henüz belli olmadı.

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