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TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor, yeni sezon hazırlık maçında Szeged Csanad ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Szeged Csanad maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 11:47 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 20:02
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TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor - Szeged Csanad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Szeged Csanad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Csanada maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Szeged Csanad maçı saat 19.30'da başladı.

TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI 11'İ

Taha, Serkan, Ali, Denswil, Barisic, Lundstram, Ozan, Kerem, Visca, Orsic, Enis

TRABZONSPOR 0-1 CSANAD | İlk yarı oynanıyor

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

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