TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor - Szeged Csanad maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Szeged Csanad ile hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor - Csanada maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Trabzonspor - Szeged Csanad maçı saat 19.30'da başladı.
TRABZONSPOR - SZEGED CSANAD MAÇI 11'İ
Taha, Serkan, Ali, Denswil, Barisic, Lundstram, Ozan, Kerem, Visca, Orsic, Enis
TRABZONSPOR 0-1 CSANAD | İlk yarı oynanıyor
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