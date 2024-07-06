Trabzonspor Macaristan'da hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi 2. etap yurt dışı kamp çalışmalarını Macaristan'ın Szeged kentinde sürdürüyor.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, kamp yaptığı otelin sahasında sabah gerçekleştirilen antrenmanda dengeye bağlı teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve şut çalıştı. Antrenman, turnuvayla son buldu.
Çalışmaya milli oyuncular Uğurcan Çakır, Denis Draguş, Thomas Meunier ve Poyraz Efe Yıldırım, sakatlığı süren Hüseyin Türkmen ile Abdurrahman Bayram katılmadı.
Trabzonspor, bu akşam basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.