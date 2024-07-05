TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da gözler Szalai'de! Yönetimin kararı bekleniyor

Trabzonspor stoper bölgesine Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Attila Szalai'yi transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmış ve oyuncunun kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştı. Daha sonra futbolcunun kulübü Hoffenheim'e kiralık teklifi yapan ve olumlu geri dönüş alan bordo-mavililer, imzaların atılmasını beklerken şok bir gelişme yaşandı. Hoffenheim Başkanı Kristian Baumgartner geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle görevine devam edemeyeceğini açıklayarak istifa etti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Baumgartner'ın yerine geçici olarak kulüpte yardımcı olan kadın yönetici Simone Engelhardt başkan olarak atandı. Bu gelişmeden sonra göreve vekaleten getirilen kadın yönetici Trabzonspor kulübü yetkililerine ortadaki belirsizliğin geçene kadar bekleyecekleri yönünde cevap iletti. Bu nedenle Szalai'nin transfer sürecinin uzadığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü ifade edildi. 26 yaşındaki stoperle ilgili kararın kısa sürede verilmesi bekleniyor.