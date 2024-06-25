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Transfer şov

Trabzonspor Kulübü 5 futbolcuyu birden resmen açıkladı. Karadeniz devi dün bombaları patlattı. Fırtına; Ozan Tufan, Denis Mihai Draguş, Borna Barisic, John David Lundstram ve Anthony Nwakaeme'yi KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 06:50
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Transfer şov

Süper Lig'de yeni açılan transfer sezonunun ilk hareketliliği Trabzonspor cephesinden geldi. Bordo-mavili ekip tescil sezonu açılır açılmaz 5 futbolcuyla görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan bildirimde Hull City'li Ozan Tufan ve geçen sezonu Gaziantep FK'da kiralık geçiren Standard Liege'den Denis Mihai Draguş'un yanı sıra serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ile Anthony Nwakaeme'nin kulübe transferi konusunda görüşmelere başlandığı kaydedildi.

İKİ İSİM İÇİN BONSERVİS ÖDENMEDİ

Trabzonspor'un anlaştığı İngiliz orta saha John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, gece yarısı İstanbul'a ayak bastı. Kulüp yetkilileri tarafından İstanbul Havalima'nında karşılanan iki futbolcu dün sağlık kontrolünden geçirildi. Akşam 19.55 uçağıyla da Trabzon'a geçen iki yeni transfer bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. John Lundstram ve Borna Barisic geçtiğimiz sezon İskoçya kulübü Rangers'te birlikte oynamıştı. Sözleşmeleri sona eren bu futbolcular bordo mavili yönetim ile masaya oturmuş ve anlaşma sağlamıştı.

TURP GİBİ ÇIKTILAR

Karadeniz devinin iki yeni transferi John Lundstram ve Borna Barisic, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti. Her iki oyuncu da sağlık taramasından sorunsuz şekilde geçerken, takımın ilk etap kamp kadrosuna da planlanan şekilde gününde katılacaklar.

TAKVİYELER TAM İSABET

Yerli rotasyonunu güçlendirmek adına da hamleler yapan Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Cihan Çanak'ın transferini bitirdi. Standard Liege'i 2 milyon euro bonservis ve 750 bin euro bonus karşılığında ikna eden yönetim, aslen Trabzonlu olan 19 yaşındaki hücumcuyu kadrosuna kattı. Orta sahanın merkezine de Ozan Tufan geldi. Hull City ile 2 milyon euro bonservis karşılığında el sıkışan Trabzonspor, tecrübeli oyuncuyla da anlaşmıştı.

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