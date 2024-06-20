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Trabzonspor'un Nunez ısrarı!

Transferde Ndidi ile temaslarını sürdüren Trabzonspor, Marcelino Nunez’den de vazgeçmiş değil. 24 yaşındaki merkez orta saha için İngilizlere 4 milyon Euro önerildi. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'un Nunez ısrarı!

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Temmuz'da Macaristan'da başlayacak sezon öncesi kampına kadar transferlerin büyük bölümünü bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor'da dört koldan çalışmalar devam ediyor. Forvet bölgesinde Onuachu ve Yaremchuk'a yoğunlaşan Fırtına, stoperde Marsilya'dan Gigot'u bitirmeye hazırlanıyor. Orta sahaya ise mutlaka üst düzey bir isim alınması kararlaştırılmıştı. Haftalardır Leicester City ile sözleşmesi biten Ndidi ile temas halinde olan Karadeniz devi, imza parasıyla birlikte 27 yaşındaki yıldıza önemli bir maaş teklifinde bulundu. Lyon'un da ciddi şekilde ilgilendiği Ndidi, kariyeriyle ilgili henüz karar vermiş değil. Karadeniz devinin kurmayları tecrübeli futbolcu ile temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA SONA ERECEK

Orta saha bölgesine çok istenen bir başka oyuncu ise Marcelino Nunez.... Norwich City forması giyen 24 yaşındaki Şilili oyuncu için hem scout ekibi hem de teknik direktör Abdullah Avcı, 'mutlaka alınmalı' şeklinde rapor verdi. İlk olarak 3 milyon euro bonservisi gözden çıkartan yönetim, İngiliz ekibinden olumsuz yanıt alınca rakamı 4 milyon euro'ya çıkardı ve sonraki satıştan pay da önerdi. Fakat Championship ekibinin beklentisinin çok daha yüksek olduğu öğrenildi. Kulüpler arasında pazarlıklar sürüyor. Nunez'in, 2026'ya kadar sözleşmesinin olduğu kulübünden ayrılmak istediğini Norwich yönetimine bildirdiği ve Trabzonspor'un transferi kısa sürede bitirebilmek için kararlı olduğu da gelen bilgiler arasında.

TAM 3.9 MİLYON EURO'YA ALINDI

Merkez orta sahanın yanı sıra savunmanın sağında da görev yapan Nunez, kariyerine ülkesinin takımlarından Catalico'da başladı. Altyapısından yetiştiği kulüpte A Takım'a yükselen Şilili orta saha, 2022 yılında 3.9 milyon euro karşılığında Norwich'e transfer oldu.

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