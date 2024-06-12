TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni gözdesi David Affengruber!

Karadeniz devinde stoper transferi için arayışlar devam ediyor. Savic, Kipre, Mckenna, Gigot gibi isimlere ek olarak sürpriz bir oyuncu daha bordo-mavili yönetimin listesine eklendi. Fırtına, Sturm Graz forması giyen David Affengruber ile de ciddi şekilde ilgileniyor. Avusturya ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 23 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 45 maçta görev alan ve 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Affengruber'in piyasa değeri 4 milyon euro. Avusturyalı oyuncuyla Trabzonspor'un yanı sıra Almanya Bundesliga ekibi Mönchengladbach da ilgileniyor. Stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabilen 1.85 boyundaki futbolcu için temasların sürdüğü belirtildi.