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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni gözdesi David Affengruber!

Stoper arayan Trabzonspor, Sturm Graz ile sözleşmesi bitecek olan David Affengruber ile ciddi şekilde ilgileniyor. 23 yaşındaki Avusturyalı futbolcu için girişimlere başlandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un yeni gözdesi David Affengruber!

Karadeniz devinde stoper transferi için arayışlar devam ediyor. Savic, Kipre, Mckenna, Gigot gibi isimlere ek olarak sürpriz bir oyuncu daha bordo-mavili yönetimin listesine eklendi. Fırtına, Sturm Graz forması giyen David Affengruber ile de ciddi şekilde ilgileniyor. Avusturya ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 23 yaşındaki stoperin takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 45 maçta görev alan ve 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlayan Affengruber'in piyasa değeri 4 milyon euro. Avusturyalı oyuncuyla Trabzonspor'un yanı sıra Almanya Bundesliga ekibi Mönchengladbach da ilgileniyor. Stoperin yanı sıra ön liberoda da oynayabilen 1.85 boyundaki futbolcu için temasların sürdüğü belirtildi.

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