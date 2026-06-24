FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada A Grubu 3. maçında Çekya ile Meksika kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Meksika 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Meksika ve mücadele adına gol perdesini 55. dakikada Chavez açtı. Dakikalar 61'i gösterirken Meksika adına bu kez Quinones sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

Çekya 0-3 Meksika | MAÇTAN KARELER

90+4. dakikada bu kez Meksika adına son noktayı Fidalgo koydu. Bu golle Meksika sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Meksika aldığı bu skorla grubunu 9 puanla lider tamamladı.

Çekya ise 1 puanda kaldı ve sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Mateo Chavez nefis bir çalımla girdi ceza sahasına ve topu ağlara gönderdi. Çekya 0-1 Meksika pic.twitter.com/c3VztjXWpj — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026

⚽️ Çekya'nın bir türlü uzaklaştıramadığı topu Quinones ağlara gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı! pic.twitter.com/tu5cOFSWdP — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026

⚽️ Alvaro Fidalgo'nun golüyle Meksika Çekya karşısında 3-0 önde. pic.twitter.com/LL5DQST7eZ — TRT Spor (@trtspor) June 25, 2026