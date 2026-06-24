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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Meksika Dünya Kupası son grup maçında Çekya'yı yendi!

Meksika Dünya Kupası son grup maçında Çekya'yı yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada A Grubu 3. maçında Çekya ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadeleden Meksika 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Meksika grubunu 9 puanla hatasız bir şekilde tamamladı ve lider olarak son 32'ye yükseldi. Çekya ise 1 puanda kaldı ve turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 03:52 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2026 06:12
Meksika Dünya Kupası son grup maçında Çekya'yı yendi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada A Grubu 3. maçında Çekya ile Meksika kozlarını paylaştı. Karşılaşmadan Meksika 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Meksika ve mücadele adına gol perdesini 55. dakikada Chavez açtı. Dakikalar 61'i gösterirken Meksika adına bu kez Quinones sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile skoru 2-0'a getirdi.

90+4. dakikada bu kez Meksika adına son noktayı Fidalgo koydu. Bu golle Meksika sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Meksika aldığı bu skorla grubunu 9 puanla lider tamamladı.

Çekya ise 1 puanda kaldı ve sonuncu olarak turnuvaya veda etti.

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