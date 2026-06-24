ABD, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3'üncü ve son maçında Los Angeles Stadyumu'nda A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, açıklamalarda bulundu. Türkiye maçının zorlu geçeceğini ifade eden Mauricio Pochettino, "Bu bir Dünya Kupası maçı. Türk takımı çok iyi bir takım. Elendiler ama yarın maç oynayacağız. Kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Takımın kalitesini biliyoruz. Benim görevim onların neden elendiğini analiz etmek değil. Takımı inceledim, bana göre daha fazlasını hak ediyorlardı. Bence çok iyi bir takım. Yarın karşımızda rekabetçi ve gururu için oynayan bir takım bekliyoruz" diye konuştu.

'BİR SONRAKİ AŞAMAYA 3 GALİBİYETLE GİTMEK İSTİYORUZ'

Maça kazanmak için çıkacaklarını belirten Pochettino, "Bazı kararlar vermemiz gerekecek. Farklı bir takım organizasyonlar gerekebilir. Öncelikle bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyor. Mevcut şartlarda takım için en iyi şekilde rekabet için hazırlık yapacağız. Önce yarınki maçı kazanmayı istiyoruz. Yarınki maça kazanmak için çıkacağız. Mevcut şartlara göre en iyisini karar vereceğiz. Oymaya hazır 11'i sahaya çıkaracağız. Kazanmak için tedbirler alacağız. Bir sonraki aşamaya 3 galibiyetle gitmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

'REKABETÇİ BİR OYUN OLACAK'

Türkiye'nin Dünya Kupası performansına da değinen 54 yaşındaki Arjantinli teknik adam, "Bu beklenen bir sonuç değildi. Performansları da öyle kötü değildi. Sonuçlara sebep olacak kötü performans yoktu. Türkiye, çeşitli sebeplerden dolayı maç kazanamamış olabilir ama çok rekabetçi ve sonuç elde etmek için elinden geleni yapıyor. 3'üncü kere Dünya Kupası'na katılıyor. Türkiye'nin iyi bir milli takımı var. Türkiye'de çok rekabetçi ligler olduğunu da biliyoruz. Yarın onlar ülkeleri, bayrakları ve gururları için oynayacaklar. Oldukça rekabetçi bir oyun olacağını düşünüyoruz. Onlara saygı duyuyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.