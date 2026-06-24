2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Monterrey'de oynanan karşılaşmada Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti.

GÜNEY AFRİKA TURLADI

Mücadelenin tek golü 63. dakikada Thapelo Maseko'dan geldi. Bu golle öne geçen Güney Afrika, kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyarak sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 4 puana ulaşan Güney Afrika, ilk iki maçta yalnızca 1 puan toplamasına rağmen grubu başarılı bir şekilde tamamlayarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Güney Afrika 1-0 Güney Kore | MAÇTAN KARELER

GÜNEY KORE EN İYİ ÜÇÜNCÜLERİ BEKLEYECEK

İlk maçında Çekya'yı mağlup eden, ardından Meksika'ya kaybeden Güney Kore ise Güney Afrika karşısında sahadan puansız ayrılarak büyük bir fırsatı tepmiş oldu. Bu sonuçla grubu üçüncü sırada tamamlayan Güney Kore, üst tura kalabilmek için en iyi üçüncülerin oluşturacağı sıralamayı bekleyecek.

İŞTE MAÇIN GOLÜ: