Her mevki için araştırma

Öncelikle orta sahaya güçlü bir ismi transfer etmek isteyen Trabzonspor, özellikle Hamsik, Bakasetas gibi oyuncuların ayrılmasından sonra bu bölgede önemli sıkıntılar yaşamıştı. Takımın beyni olabilecek, Hamsik tarzı tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, bu yönde arayışını sürdürüyor. Defans hattını da güçlendirmeyi hedefleyen bordo-mavili takımda, kanat mevkiinin yanı sıra, kiralık olarak oynayan ve sezon sonu ayrılan Onuachu'dan sonra golcü oyuncu arayışı da öncelikli transferler arasında yer alıyor. Kaleci Uğurcan konusunda yaşanabilecek gelişme sebebiyle kaleye de alternatif bir isim bakan Karadeniz devi bu mevkiye de nokta atış yapmak istiyor.