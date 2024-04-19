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Trabzonspor'da Pepe için dev iddia

Beklenen katkıyı veremeyen Nicolas Pepe için Juventus'un devreye girdiği kaydedildi. Kariyerinde 80 milyon euro'luk transferiyle dünyanın en pahalı Afrikalı futbolcusu olmayı başaran Pepe'nin 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'da Pepe için dev iddia

Beklenen katkıyı veremeyen Nicolas Pepe için Juventus'un devreye girdiği kaydedildi. Kariyerinde 80 milyon euro'luk transferiyle dünyanın en pahalı Afrikalı futbolcusu olmayı başaran Pepe'nin 1 yıllık sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Avrupa'da ciddi bir pazarı olan Fildişi Sahilli futbolcu için Tuttosport, Juventus'un devrede olduğunu yazdı. İtalyan ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin sağ kanat arayışında olduğu ve Pepe'yi listeye aldığı kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun uzun süredir takipte olduğu aktarılırken, sezon sonunda serbest kalacak olması sebebiyle transfer edilebileceği belirtildi.

Hazırlıklar sürüyor

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un yarın Kayserispor'la oynayacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Çağdaş Altay düdük çalacak. Bu sezon ligde 13. maçına çıkacak Altay, kariyerinde ilk kez bordo-mavili ekibin mücadelesini yönetecek. Kayserispor ise Altay yönetiminde 3 karşılaşmaya çıktı. SÜPER Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rize'nin 4 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını değerlendirmeyi hedefliyor. Ligde 52 puanla üçüncü sırada bulunan bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı ile çıktığı 24 maçlık dönemde 17 haftayı üçüncü sırada kapattı. Fırtına, kalan maçlarda Kayseri (d), G.Antep, Samsun (d), İstanbul, Başakşehir (d), A.Gücü'yle karşılaşacak.

Trabzonspor'un Kayserispor deplasmanında son yıllardaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Bordo-mavili ekip, Kayserispor'un ev sahibi olduğu son 10 maçta 7 kez kazandı. Sadece 1 kez kaybeden Fırtına ayrıca 2 beraberlik elde etti. Trabzonspor, Kayserispor'la deplasmanında geçen yıl mağlup olmuştu.

Trabzonspor Kayserispor maçı hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı. Bordo-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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