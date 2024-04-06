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Dış sahada daha iyi

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak moral buldu. Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte Abdullah Avcı'nın ikinci kez takımın başına geldiği dönemde iç sahaya göre dış sahada daha çok puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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Dış sahada daha iyi

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak moral buldu. Bordo-mavililer, bu galibiyetle birlikte Abdullah Avcı'nın ikinci kez takımın başına geldiği dönemde iç sahaya göre dış sahada daha çok puan topladı.

DEPLASMANDA 21 PUAN ALDI

Karadeniz devi, Avcı yönetiminde çıktığı 23 maçın 11'ini evinde, 12'sini ise deplasmanda oynadı. Avcı'nın öğrencileri söz konusu maçlarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. İç sahada oynanan 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 19 puan kazanan deneyimli çalıştırıcı, deplasmanda ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 21 puanı hanesine yazdırdı.

10 GOLÜN 6'SI DEPLASMANDA

Trezeguet'nin performansı da dış sahadaki başarının önemli bir parçası oldu. Sezon boyunca attığı 10 golle takımın en skorer oyuncusu olan Trezeguet, bu gollerin 6'sını deplasman maçlarında kaydetti. Mısırlı oyuncunun dış sahada attığı goller, Trabzonspor'un deplasmanlardaki başarısına önemli katkı sağladı.

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