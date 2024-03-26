İstikrarın kralı Mendy

Fransa'nın Angers kulübünden transfer edilen Mendy, 28 maçta forma giydi. Bordo-mavili kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan Mendy bugüne kadar 24'ü Süper Lig (2142 dakika), 4'ü Türkiye Kupası'nda (390 dakika) olmak üzere 2532 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol kaydetti. Teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kendi mevkisi olan orta sahanın dışında stoper mevkiinde görevlendirilen Mendy, bu görevi de başarıyla yerine getirerek dikkatleri üzerine çekiyor.

UMUT GÜNEŞ

Sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen genç oyuncu son haftalarda Abdullah Avcı'nın tercih ettiği oyunculardan biri oldu. 23 yaşındaki orta saha 11'i Süper Lig (339 dakika) 4'ü Türkiye Kupası (318 dakika) olmak üzere 15 maçta toplam 657 dakika süre alabildi. Golü bulunmayan Güneş, Başakşehir kupa maçında asist yaptı.

NICOLAS PEPE

Arsenal'dan ayrılan orta saha oyuncusu sezon başı transferlerden biri oldu. Arsenal ile yollarını ayırdıktan sonra Trabzonspor'la 1 yıllık sözleşme imzalayan Fildişi Sahilli oyuncu 12'si Süper Lig (550 dakika), 1'i Türkiye Kupa'sı (13 dakika) olmak üzere toplamda 563 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncu Süper Lig'de 4 gol ve 1 asist üretti.

PAUL ONUACHU

Paul Onuachu, İngiliz ekibi Southampton'dan 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildi. Paul Onuachu 17'si Süper Lig (1243 dakika), 1'i Türkiye Kupası (68 dakika) olmak üzere toplamda 1311 dakika süre aldı. Süper Lig'deki 17 maçında 9 gol kaydeden Onuachu, 3 de asist üretti. Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında ilk kez forma giyen Onuachu, takip eden 15 maçta takımdaki yerini aldı.

RAYYAN BANIYA

Sezon öncesi Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Baniya 20'si Süper Lig (1616 dakika), 2'si Türkiye Kupası (180 dakika) olmak üzere 1796 dakika süre aldı. Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynanan maçın 83'üncü dakikasında oyuna dahil olan Baniya henüz gol ve asist üretemedi.

BERAT ÖZDEMİR

Trabzonspor'dan transfer olduğu El İttifak kulübünden 4 Eylül 2023 tarihinde bedelsiz olarak yeniden bordo-mavili takıma kiralanan Berat Özdemir 25'i Süper Lig (1908 dakika), 4'ü Türkiye Kupası (152 dakika) olmak üzere 2060 dakika süre aldı. Berat Özdemir'in bu sezon 1 gol ve 1 asisti bulunuyor.

FOUNTAS

Sezon öncesinde 2 artı 1 yıllık bir sözleşme ile Trabzonspor'a transfer oldu. Genç oyuncu 21'i Süper Lig (796 dakika), 3'ü Türkiye Kupası (124 dakika) olmak üzere 920 dakika süre aldı. Süper Lig'de 1 gol 1 asisti bulunan Fountas Türkiye Kupası'nda 2 gol kaydetti.

MEHMET CAN AYDIN

Sezon öncesinde satın alma opsiyonuyla Alman ekibi FC Schalke 04'ten Trabzonspor'a transfer olan Mehmet Can Aydın 19'u Süper Lig (1277 dakika), 3'ü Türkiye Kupası (182 dakika) olmak üzere 1459 dakika süre aldı. Mehmet Can Aydın'ın henüz gol ya da asisti bulunmuyor.

TONIO TEKLIC

Hırvat ekibi Varazdin'den 3 yıllığına transfer edilen genç oyuncu 5'i Süper Lig (142 dakika), 1'i Türkiye Kupası (20 dakika) olmak üzere 162 dakika süre aldı. Trabzonspor'da gol ve asist üretemeyen Teklic, 2023-24 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralandı.

FILIP BENKOVIC

İtalyan ekibi Udinese'den sezon öncesinde satın alma opsiyonuyla transfer edilen Benkovic 13'ü Süper Lig (1023 dakika), 2'si Ziraat Türkiye Kupası (94 dakika) olmak üzere 1117 dakika oyunda kaldı. Benkovic'in Süper Lig'de 2 golü bulunuyor.

JOAQUIN FERNANDEZ

Sezon öncesinde 2 yıllık anlaşma ile transfer edilen Fernandez, 6'sı Süper Lig (255 dakika), 2'si Türkiye Kupası (135 dakika) olmak üzere 390 dakika süre aldı. Fernandez'in henüz gol ve asisti bulunmuyor.

DIMITRİOS KOURBELIS

Yunan ekibi Panathinaikos ile sözleşmesi sona erdikten sonra sezon öncesinde Trabzonspor'un bedelsiz olarak transfer ettiği Kourbelis 6 Süper Lig maçında 284 dakika süre aldı. Yunan oyuncu 2023-24 sezonu devre arası transfer döneminde sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralandı. Kourbelis'in Trabzonspor'da forma giydiği 6 maçta gol ya da asisti bulunmuyor.

MISLAV ORSIC

Sezon öncesinde İngiliz ekibi Southampton'dan 2 artı 1 yıllığına transfer edilen Orsic bordo-mavili takımla sezon öncesi hazırlık kampında sadece 2 hazırlık maçında 150 dakika süre aldı. Trabzonspor'un Slovenya'daki hazırlık kampını sürdürdüğü dönemde sabah antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği ikili mücadelede sakatlanan tecrübeli oyuncu 7 ay sahalardan uzak kaldı. Geçtiğimiz günlerde takımla antrenmanlara başlayan ve sakatlığı düzelen oyuncu ilk kez Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçın kadrosuna dahil edilmişti.

THOMAS MEUNIER

Meunier Trabzonspor'un 2023-24 sezonu devre arası transfer döneminin tek transferi oldu. Borussia Dortmund'dan 1,5 yıllığına transfer edilen Belçikalı oyuncu 6'sı Süper Lig (536 dakika), 2'si Türkiye Kupası (164 dakika) olmak üzere 700 dakika süre aldı. Tecrübeli oyuncunun 2'si Süper Lig'de, 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere 3 asisti var.