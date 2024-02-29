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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 15:17
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Trabzonspor'un Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.

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