Trabzonspor - Adana Demirspor maçı CANLI ANLATIM | Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta müsabakalarıyla sürüyor. Trabzonspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan.

Adana Demirspor: Magomedaliev, Semih Güler, Gravillon, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli, Mendoza, Keshmarzi, Atal, Yusuf Erdoğan, Maestro.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un sahasında Adana Demirspor'u ağırladığı maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 1966 yılında 2. Lig'de başladı. İki takım o günden bugüne kadar 35'i Süper Lig, 4'ü 2. Lig ve 4'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 43 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 23, Adana Demirspor'un 10 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı. Öte yandan iki takım 2023-24 sezonunun ilk yarısında Adana'da oynadıkları maç ev sahibi takımın 1-0 galibiyeti ile sonuçlanmıştı.