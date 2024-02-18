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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Jorginho bombası! İngilizler duyurdu

Trabzonspor, şampiyonluk sezonu öncesinde olduğu gibi transfer çalışmalarına yine erkenden başlayacak. Karadeniz devinin kurmayları, Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız Jorginho için harekete geçti. Hedef şampiyonluk kadrosu için erkenden yol almak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Jorginho bombası! İngilizler duyurdu

Ara dönemde sadece Borussia Dortmund'un sağ beki Thomas Meunier'i renklerine bağlayan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Son günde milyon eurolar'ın döküldüğü süreçte, Trabzonspor'a zarar vermemek için transfer gerçekleştirmedik. Net ve marka oyuncularla görüştük. Şişirilmiş ücretleri olan oyuncuları almadık. Yaz transferinde çok daha iyisini yapacağız ve erken hareket edeceğiz" demişti. Tecrübeli çalıştırıcı, takıma direkt katkı sağlayacak ve geldiği gibi fark yaratacak isimler üzerinden ilerlemek istiyor.

5 MAÇTA İLK 11'DE OYNADI

Özellikle orta saha transferi çok kritik... Hem yönetim hem de teknik heyet, buraya lider karakterli ve deneyimli bir isim getirmek amacında. Gündemdeki isimlerden biri ise Jorginho. Bordo-mavililer, sezon bitmeden Jorginho cephesiyle temaslara başlayacak ve ikna için tüm kozları oynayacak. Abdullah Avcı, 32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun alınması halinde Marek Hamsik etkisi yaratacağını düşünüyor. Arsenal'de bu sezon yedek oyuncu konumuna geçen Jorginho, Premier Lig'de sadece 5 maça ilk 11'de başladı. 32 yaşındaki yıldız, toplamda 22 maçta 1.018 dakika forma giydi; 1 gol atarken; 1 de asist yaptı.

İNGİLİZ BASINI DUYURDU

İngiliz basını, Jorginho'nun geleceğine ilişkin önemli bir detay paylaştı. İddiaya göre Arsenal, gelecek yaz orta saha hattına önemli takviyeler yapacak. Bu sebeple Londra ekibi, Thomas Partey, Mohamed Elneny ve Jorginho'nun maaşlarından çıkmak istiyor. İtalyan orta sahanın gelecek yaz serbest kalması bekleniyor.

15 MİLYON EURO

Jorginho, 20 Aralık 1991 yılında, İmbituba, Brezilya'da dünyaya gelmiştir. İtalyan uyruklu. 1.78 cm boyundaki Jorginho, orta sahada görev yapıyor. 51 kez milli forma giymiş, 5 gol attı. 15 milyon euro piyasa değeri bulunuyor. Hellas Verona'da futbola başladı. Sambonifacese, Napoli, Chelsea, Arsenal gibi takımlarda forma giydi. 519 maçta 47 gol 31 asist üretti.

1 YILLIK OPSİYONU VAR

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak. Jorginho'nun kulüp taraflı 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu da bulunuyor. Ancak Arsenal cephesinin bu opsiyonu kullanıp kullanmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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