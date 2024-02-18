Atılan meşela sonrasında Uğucan Çakır sakatlandı! Eşi büyük tepki gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Trabzonspor ile Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır sahaya atılan meşaleyi oyun alanını dışına çıkardı.

Meşaleyi dışarı attıktan sonra gözünde yanma hisseden Uğurcan, önce yüzünü suyla yıkadı.

Bordo mavili kaleci, rahatsızlığı geçmeyince kendisini yere bıraktı ve sağlık görevlileri sahaya girdi.

Yaklaşık iki dakika süren tedavinin ardından Uğurcan oyuna devam etti.

Bu arada Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, Pendikspor maçında yaşanan anları paylaşarak bu duruma tepki gösterdi.

İşte o paylaşım

SAKATLIK ANI