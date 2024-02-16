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Meunier ilk peşinde

Kupadaki Gençlerbirliği ve ligdeki Hatayspor maçlarında asist yapan Fırtına’nın yeni transferi, pazar günü Pendikspor karşısında da gol pası verirse kariyerinde bir ilke imza atacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Meunier ilk peşinde

Karadeniz devinin ara transfer dönemindeki tek takviyesi Thomas Meunier bir ilk peşinde... Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında giren ve 90+6'da Eren'e enfes bir orta yaparak çeyrek final kapısını ardına kadar açan 32 yaşındaki sağ bek, ligde de Hatayspor karşısında da muhteşem ortasıyla Trezeguet'ye asist yaptı. Üst üste iki asist yaparak Trabzonspor kariyerinde harika bir başlangıca imza atan Belçikalı savunmacı, Pendikspor ile pazar günü oynanacak Trendyol Süper Lig maçında bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

BORUSSİA DORTMUND FORMASIYLA BAŞARAMADI

Borussia Dortmund formasını giydiği 2020-21 sezonunun ardından ilk kez üst üste iki asist yapan Meunier, bu başarısını daha da geliştirmek istiyor. O dönem Bundesliga'da Dortmund ile Bayer Leverkusen ve Union Berlin sınavlarında gol pası veren 1.91 boyundaki yıldız, bir asiste daha imza atarak kariyerinde ilk kez üç maç üst üste asist yapmak istiyor. Daha önce forma giydiği kulüplerde böyle bir başarıya imza atamayan Meunier, bordomavili forma altında Pendikspor karşısında asist katkısı vererek kendi adına bir ilki gerçekleştirmek istiyor.

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