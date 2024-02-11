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Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 11:59
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Trabzonspor Trendyol Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Papara Park'ta saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavili takım, rakibi karşısında kazanarak kötü gidişatına son vermeye çalışacak.

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında yer alan Pepe ve Onuachu ile sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin Türkmen, yarınki maçta görev alamayacak.

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