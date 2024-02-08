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Trabzonspor'da hedef kupa! İşte Abdullah Avcı'nın Gençlerbirliği maçı 11'i

Trendyol Süper Lig’de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ve 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Trabzonspor'da hedef kupa! İşte Abdullah Avcı'nın Gençlerbirliği maçı 11'i

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Eryaman Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek. Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmayı kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Fırtına, kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yi 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselmişti. Şimdi hedef G.Birliği'ni geçmek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Orkun, Oğuzhan, Nzaba, Yasin, Alperen, Rahman, Ensar, Jimmy, Amilton, Yatabare, Kayode.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

48-14 ÜSTÜN

Fırtına ile Gençlerbirliği, tüm kulvarlarda tarihlerinde 86'ncı kez karşı karşıya gelecekler. 1 Kasım 1970 tarihinde 1-1 eşitlikle sonuçlanan müsabaka ile başlayan rekabette Trabzonspor, tüm kulvarlarda 85 kez karşı karşıya geldiği rakibini 48 kez mağlup etti. 14 kez ise kaybetti. 23 maç ise berabere bitti.

FIRTINA'DA 5 EKSİK

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu forma giyemeyecek. Karadeniz devinde Mislav Orsic, Hüseyin Türkmen, Filip Benkovic de sakat durumda.

BAŞKA SEÇENEK YOK

Teknik direktör Abdullah Avcı, Gençlerbirliği maçı öncesi futbolcularına son taktikleri verirken kazanmaktan başka şanslarının olmadığını bir kez daha vurguladı. Ligde son maçta iyi oynamalarına rağmen karşılığını alamadıklarını hatırlatan Avcı, "Türkiye Kupası'nda telafisi olmayan bir maça daha çıkıyoruz. Avrupa hedefimiz doğrultusunda kazanmaktan başka şansımız yok" dedi.

AVCI'NIN EKSİK KALAN KUPASI

Abdullah Avcı, Karadeniz deviyle Süper Lig şampiyonluğu ve iki kez de Süper Kupa kazandı. Avcı'nın kariyerinde eksik kalan ise Türkiye Kupası. Avcı, bordo-mavililerin başında kariyerinde eksik kalan kupayı kazanmak isterken, ayrıca kupayı Trabzonspor'un müzesine de 10. kez getirmeyi hedefliyor.

DAHA ÖNCE 9 KEZ KAZANDI

Fırtına, Türkiye Kupası'nı daha önce 9 kez müzesine götürdü. Bordo-mavililer, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77'de Beşiktaş'ı eleyerek aldı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002- 03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20'de kupa sevinci yaşadı.

KAYSERİ'Yİ ELEDİLER

Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'na 3. turdan katıldı. Başkent ekibi, sırasıyla Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bornova 1877 ve Kayserispor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.

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