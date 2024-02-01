Haberler Trabzonspor Abdülkadir Ömür Resmen Hull City'de! İşte Trabzonspor'un kazanacağı bonservis

Abdülkadir Ömür Resmen Hull City'de! İşte Trabzonspor'un kazanacağı bonservis

Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer oldu. İşte bordo-mavililerin kasasına girecek bonservis bedeli...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 18:35 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024 Perşembe 18:54
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Abdülkadir Ömür Resmen Hull City'de! İşte Trabzonspor'un kazanacağı bonservis

Trabzonspor'un 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer oldu.

Bordo-mavililerden yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün, Hull City'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City'nin, oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50'si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye'ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır.

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