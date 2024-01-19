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Trabzonspor'un Chalov ısrarı! Rus basını duyurdu

Rus basını, Trabzonspor’un CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki Rus golcü Fedor Al-Fayha Chalov için oldukça ısrarcı olduğunu yazdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Trabzonspor'un Chalov ısrarı! Rus basını duyurdu

Karadeniz devi, Paul Onuachu'nun Afrika Kupası'na gitmesi sonrası forvet transferi için harekete geçti. Trabzonspor'un radarında olan golcülerden biri, CSKA Moskova forması giyen 25 yaşındaki Rus golcü Fedor Chalov. 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmesi sona erecek olan Chalov, bu sezon toplam 26 maçta 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Rus basını, bu transfer için Trabzonspor kurmaylarının ısrarcı olduğunu yazdı. Ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı'nın transfere yeşil ışık yaptığı öne sürülüyor.

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