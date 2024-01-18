Trabzonspor'dan Diomande atağı!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı bir yandan bu sezon takımı tüm kulvarlarda yarışın içinde tutmayı hedefliyor diğer taraftan ise gelecek sezonun kadrosunu hazırlıyor. Karadeniz temsilcisi sezon başında 4.4 milyon euro ödeyerek Angers'ten Batista Mendy'yi almıştı. Genç futbolcu kısa sürede bonservis bedelini ikiye katladı. Avcı, bu tip nokta atışı transferlerin önemine değinerek bu yolu izlemeye devam etmeleri gerektiğini söyledi. Bunun için Nordsjaelland'dan Mohamed Diomande'ye yakın bir ilgi var. Trabzonspor kontratı 31 Aralık 2024'te bitecek 22 yaşındaki merkez orta sahayı uygun bir bedelle renklerine bağlamayı hedefliyor. Fildişi Sahilli geleceği parlak oyuncu da Fırtına'nın ilgisine sıcak bakıyor.