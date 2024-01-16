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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

34 yaşındaki Nijeryalı sol kanat futbolcusu Al Fayha kulübündeki alacaklarını bıraktı ve yıllık ücretinde önemli bir indirimi kabul etti. 1+1 senelik anlaşma sağlandığı belirtildi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Nwakaeme'yi Abdullah hocamız çok istiyor. Anlaşmaya yakınız, görüşüyoruz. Devre arasında maliyetlere bağlı olarak 3-5 transfer yapabiliriz. Ama bunlar tartışılmayacak, direkt katkı yapacak kalitede olacak" demişti. Fırtına hem savunmaya hem de orta sahaya takviye planlıyor ama gündemdeki ilk isim Anthony Nwakaeme. Trabzonspor'un şampiyonluğundaki baş aktör olan 34 yaşındaki sol kanat, yeniden yuvasına dönüyor. Nijeryalı süper yıldızın, Al Fayha kulübündeki alacaklarını bıraktığı ve yıllık ücretinde de önemli bir indirimi kabul etmesi sonucunda 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ BU SEZON SONA ERIYOR

Bordo-mavili kulüpte Nwakaeme'nin tüm giderlerini yakın dostu olan Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın üstlendiği ifade edildi. Trabzonspor'un birkaç gün içerisinde transfer görüşmelerini tamamlayacağı öne sürülüyor. Nwakaeme'nin sakatlığının büyük ölçüde düzeldiği belirtildi. 1.85 boyundaki yıldız, futbolu Trabzon'da bırakmak istediğini bordo-mavili yöneticilere ilettiği ve bu yönde her türlü fedakarlığı yapacağını söylediği dile getirildi. Al Fayha ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nwaakeme, çok yakında Trabzon'a gelebilir.

LAKABI SİHİRBAZ

Karadeniz devinde taraftarlar, Anthony Nwakaeme'ye "Sihirbaz" lakabını takmıştı. Süratli olmamasına rağmen yürüye yürüye attığı çalımlar, akıl dolu asistleri, örümcek ağlarını temizleyen vuruşları ile sahada kimsenin yapamadığını yapan yıldızın Fırtına'ya dönme ihtimali heyecanı katlıyor.

EN ÇOK OYNADIĞI KULÜP TRABZONSPOR

Nwakaeme uzun kariyerinde en çok bordo-mavili ekibin formasını giydi. Nijeryalı futbolcu 145 maçta oynadı. 47 defa fileleri sarsarken, 40 da asist yaptı. 87 gole direkt etkisi oldu. 34 yaşındaki yıldız 12 defa sarı kart gördü. 2 defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

NEVZAT KAYA İLGİLENİYOR

Trabzonspor'da başkan yardımcısı Nevzat Kaya ile Anthony Nwakaeme çok yakınlar. Nijeryalı yıldız Türkiye'de oynarken neredeyse hiç ayrılmıyorlardı. Aileleriyle beraber tatillere, düğünlere gidiyorlardı. Kaya'nın oyuncuyla temasları sürdürdüğü ifade edildi.

Bordo-mavili kulüp, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Nwakaeme'ye toplamda 2 milyon 821 bin 500 euro garanti ücret, Hapoel Beer Sheva'ya da 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödemişti.

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