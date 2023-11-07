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İstikrarın adı Abdullah Avcı

Bordo-mavili ekip; Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları Abdullah Avcı’nın 2. kez göreve gelmesiyle elde etmeye başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 06:50
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İstikrarın adı Abdullah Avcı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek rakibini 26 yıl sonra deplasmanda deviren Trabzonspor, son yıllarda istikrarı Abdullah Avcı ile yakalıyor. Bordomavili takım, teknik direktör Avcı'dan sonra yardımcısı Orhan Ak, İhsan Derelioğlu ve Nenad Bjelica ile yakalayamadığı başarılı sonuçları yine deneyimli teknik adamın 2. kez göreve gelmesi ile elde etmeye başladı. Karadeniz devi, ilk sezonunda Abdullah Avcı ile 2.03, şampiyon olarak bitirdiği 2021- 22'de 2.13 puan ortalaması yakalarken, son sezonunda 1.65, bu sezon ise ilk 3 maçta 2.33 puan ortalaması elde etti. Trabzonspor, başarılı taktisyen yönetimindeki iki döneminde 95 Süper Lig karşılaşması oynarken, 54 galibiyet, 28 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı.

Takımı yükselişe geçirdi

BORDO-mavililer, bu sezon Abdullah Avcı yönetiminde evinde Alanya'yı 1-0 yenerken, K.Gümrük ile deplasmanda golsüz berabere kaldı, F.Bahçe'yi 3-2 mağlup etti. Bjelica ile bu sezon ilk 8 haftada 12 puan toplayarak 7. sırada yer alan Karadeniz devi, Avcı ile 19 puana ulaşarak 4'ünccü sıraya yükseldi.

İLK GELİŞİNDE DE BAŞARMIŞTI

Fırtına Abdullah Avcı'nın ilk göreve geldiği dönemde çıkışa geçmişti. Ligde 2020-21 sezonunun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 6 puan toplayan ve 17. sırada yer alan Karadeniz devi, Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez yenildi. 18 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligde dördüncü sıraya tırmanarak Avrupa kupalarına katıldı

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