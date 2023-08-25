Aras ile yola devam

Karadeniz devi, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Yapılan açıklamaya göre 2022-23 sezonunda bordo-mavili takımın taşıma sponsoru olan Aras Kargo bu yıl da devam edecek. İmza törenine, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Kemal Ertürk, genel müdür Sinan Zengin ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.
Karadeniz devi, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Yapılan açıklamaya göre 2022-23 sezonunda bordo-mavili takımın taşıma sponsoru olan Aras Kargo bu yıl da devam edecek. İmza törenine, kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, genel sekreter Kemal Ertürk, genel müdür Sinan Zengin ile Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın katıldı.