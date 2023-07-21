TRANSFER HABERLERİ | Yiğit Emre Çeltik Trabzonspor’un takibinde!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Trabzonspor'un son olarak orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'in durumunu öğrenmek için futbolcunun kendisi ve menajeriyle iletişime geçti. Türk oyuncu ile ilgilenen Süper Lig'den başka ekiplerinin de olduğu öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de Altınordu'da forma giydikten sonra 2021 yılında Hollanda ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan 20 yaşındaki oyuncu, daha sonra Polonya ekibi Podbeskidzie'ye kiralık olarak gitmişti. Geçen sezon toplamda 23 maça çıkan Yiğit Emre, 1 gol, 1 asistle oynadı.