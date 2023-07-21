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Teklic Trabzon'da

Fırtına bir ismi daha renklerine bağladı. Uzun süredir görüşmelerin devam ettiği 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlandı. Tonio Teklic, bordo-mavili takımın yeni 10 numarası olacak...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Teklic Trabzon'da

Ve Trabzonspor bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili kulüp, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Hırvat 10 numara Tonio Teklic'i kadrosuna kattı. 23 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, oyuncuyu en kısa sürede Slovenya kampına dahil edecek. 1.82 boyundaki futbolcu, geçen sezon Hırvat takımı NK Varazdin'de 34 maçta 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Bu periyotta 9 gol attı ve 2 de asist yaptı. Teklic'in güncel piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor

BELAİLİ DE ÇOK YAKIN

Öte yandan Fırtına, Youcef Belaili konusunda da sona çok yaklaştı. Bordo-mavili kulübün, Fransız ekibi Ajaccio ile biten sözleşmesini yenilemeyen ve takımdan ayrılan 31 yaşındaki sol kanat oyuncusuna yıllık 900 bin euro garanti ücret teklif ettiği öğrenildi. Cezayirli yıldızın da Fırtına'nın bu önerisini kabul etme aşamasında olduğu kaydedildi. Hatta bu gelişme Suudi Arabistan basınına da yansıdı. Belaili'nin Trabzospor'a sıcak baktığının altı çizildi.

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