Baka ve Siopis 'devam' dedi

Fırtına'ya geldikleri günden itibaren hemen adapte olan Anastasios Bakasetas ve Manolas Siopis'e teklifler artınca Trabzonspor da elini çabuk tutmuştu. Bakasetas'a Verona, Panathinaikos ve Olympiakos kanca atarken, Siopis'i de PAOK istiyordu. Karadeniz temsilcisi, iki oyuncunun menajerleriyle masaya oturmuştu. Maaşlarına zam yaparak 3'er yıllık yeni kontrat önerdi. Trabzon'da yaşamaktan ve Trabzonspor'da oynamaktan mutlu olan Bakasetas da Siopis de yeni sözleşmeye sıcak bakıyor. Kısa süre içinde iki futbolcunun da imza atması bekleniyor. Anastasios Bakasetas'ın 1 milyon 250 bin euro olan kontratı artarak 1.8 milyon euro'yu bulacak. Siopis'e de zam geldi.