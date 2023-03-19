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Dertlere derman Visca

Boşnak yıldızın yokluğu çok hissedilmişti. Dönüşüyle birlikte Fırtına şahlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Dertlere derman Visca
Karadeniz temsilcisinde bu sezon en çok aranan isim Edin Visca oldu. İki ciddi sakatlık geçirdi. Ligde sadece 5 maça çıktı. Adana Demirspor mücadelesinde son 15 dakikada oynadı. Karadeniz Fırtınası, Visca'nın oynadığı 5 maçın 4'ünde sahadan galip ayrıldı. Edin Visca'nın gelişiyle birlikte Karadeniz ekibi hücumda yeniden şahlandı. Repertuarı geniş bir oyuncu olan Visca sayesinde bordo-mavili taraftarlar da keyifli bir futbol izlemeye başladılar. 33 yaşındaki futbolcunun dönüşüyle birlikte Trabzonsporlu futbolcuların gol sayısı da artacak.
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