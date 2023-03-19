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Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan büyük güçle geliyor!

Yeni yönetim görev gelir gelmez 4 gün içinde 16 milyon euro’luk ödeme yapmak zorunda. Yeni idareciler para verecek. Yönetici katkıları ile sorun çözülecek. Ardından stat geliri başta olmak üzere yeni sponsorluklarla gelir elde edilecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 06:50
Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan büyük güçle geliyor!

Trabzonspor'da yeni yönetimi ciddi bir borç yükü bekliyor. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'un ardından mazbatayı alacak olan başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi 4 gün içinde 16 milyon euro'luk bir rakamı ödemek zorunda. Yönetim Kurulu şimdiden planını yaptı. İlk etapta bu rakam yeni idarecilerin cebinden çıkacak.

Bordo-mavililerde seçime tek aday girecek olan Ertuğrul Doğan ve ekibi bu rakamı ödedikten sonra kulübe gelir getirici projeler ve sponsorluklar arayacak. Burada stat sponsorluk geliri önemli bir girdi kalemi olacak. Karadeniz ekibinin idarecileri ayrıca yeni projelerle kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşması için çaba sarf edecek.

ÖREN: ÖDEMEMİZ ŞART
Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 16 milyon euro'yu ödemek zorunda olduklarını belirtti. Ören bu rakamın transfer yasağı gibi bir durumun oluşmaması için ödenmemesi şart olduğunu ifade etti. Yeni seçilecek yönetimin büyük fedakarlıklar yapacağını söyledi.

YENİ İSİMLER GELİYOR
Yönetim Kurulu listesinin son halini 23 Mart tarihinde teslim edecek olan Ertuğrul Doğan yeni isimleri de ekliyor. Divan Kurulu'na sunulan 8 kişilik listeye ek olarak Nevzat Kaya, Birhan Emre Yazıcı, Taner Saral ve Serkan Kılıç'ın da listeye ekleneceği belirtildi.

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