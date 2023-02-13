Haberler Trabzonspor Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar

Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar

Son dakika TS haberleri... Medya mensupları, depremzedelere yardım için UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor-Basel maçını ücretli takip edecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:47
Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, depremzedelere destek amacıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak Trabzonspor - Basel maçını takip edecek basın mensuplarından ücret alınacağını duyurdu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 16 Şubat Perşembe günü sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak. TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamada, Trabzonspor'un mücadelenin bilet gelirlerini deprem bölgesine bağışlama kararının ardından basın mensuplarının da giriş ücreti ödemesine karar verildiği aktarıldı.

Basın mensuplarının karşılaşmayı kişi başına en az 100 TL bağış yaparak takip edeceği belirtildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan'dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti
Kahtalı Mıçe'den acı haber! Depreme Adıyaman'da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti
Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz"
Eljif Elmas'tan Türkiye'ye ay-yıldızlı destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
YKS VE LGS NE ZAMAN? 2023 | MEB'DEN AÇIKLAMA
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham'a kötü haber! Sezonu kapattı Tottenham'a kötü haber! Sezonu kapattı 15:49
Voleybolda acı bilanço artıyor! Voleybolda acı bilanço artıyor! 15:46
Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar 15:45
Göztepe depremzedelere İzmir'de kucak açtı Göztepe depremzedelere İzmir'de kucak açtı 15:20
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları 15:10
Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz" Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz" 14:52
Daha Eski
Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! 14:51
Hatay İl Temsilcisi ve eşinden acı haber Hatay İl Temsilcisi ve eşinden acı haber 14:46
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor 13:55
Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu 13:53
Zaniolo İtalya'ya gitti Zaniolo İtalya'ya gitti 13:01
Çebi depremzedelerle görüntülü konuştu Çebi depremzedelerle görüntülü konuştu 12:51