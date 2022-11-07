Taraftarlar akın etti

Trabzonspor taraftarları maç öncesi takımı yol boyunca konvoy eşliğinde takip etti ve stadyum girişine yakın bir bölgede meşaleler yakarak karşıladı. Çok sayıda taraftar kritik Konyaspor maçı öncesinde takıma büyük bir destek verdi. Trabzonspor cephesinden hafta içerisinde yapılan tüm destek açıklamalarına rağmen karşılaşmada tribünler tamamen dolmadı. Ancak son Sivasspor karşılaşmasına oranla daha fazla sayıda bordo-mavili taraftar tribünde yer aldı ve takımlarını 90 dakika boyunca coşkulu bir şekilde destekledi.