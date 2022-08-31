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Cornelius yolcu

Danimarkalı forvet için eski kulübü Kopenhag 6 milyon euro teklif etti. Fırtına, Dovbyk’i alırsa, Cornelius’un gitmesine onay verecek

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Cornelius yolcu

Trabzonspor'da geçen sezon yaşanan şampiyonlukta büyük payı olan Andreas Cornelius bu yıla çok iyi bir giriş yapmıştı. Süper Kupa finalinde Sivas ağlarını 2 defa havalandıran Danimarkalı yıldız, ligde de açılış maçında İstanbulspor'u boş geçmemişti. Antalyaspor deplasmanıda da 1 asist yaptı. Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynanan karşılaşmalarda adeta sahadan yok olan 29 yaşındaki forvet, Galatasaray derbisinde de çok etkisizdi. Eski kulübü Kopenhag'dan 6 milyon euro'luk bir teklif geldi. Cornelius'un Kopenhag'a gidip gitmeyeceği Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'e bağlı. Eğer Trabzonspor, Dovbyk için Dnipro ile anlaşma sağlarsa, Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transferine onay verecek.


20 GOL, 6 ASIST
ANDREAS Cornelius, Trabzonspor formasıyla 49 maça çıktı. Tecrübeli forvet fileleri 20 defa havalandırırken, 6 da asist yaptı.


2 KUPA KAZANDI
Fırtına'nın hücumdaki yıldızı Andreas Cornelius, Türkiye kariyerinde 2 kupa kaldırdı. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Danimarkalı yıldız, bu dönemin başında da Süper Kupa mutluluğunu tattı.

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