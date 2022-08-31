Cornelius yolcu

Trabzonspor'da geçen sezon yaşanan şampiyonlukta büyük payı olan Andreas Cornelius bu yıla çok iyi bir giriş yapmıştı. Süper Kupa finalinde Sivas ağlarını 2 defa havalandıran Danimarkalı yıldız, ligde de açılış maçında İstanbulspor'u boş geçmemişti. Antalyaspor deplasmanıda da 1 asist yaptı. Ancak Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile oynanan karşılaşmalarda adeta sahadan yok olan 29 yaşındaki forvet, Galatasaray derbisinde de çok etkisizdi. Eski kulübü Kopenhag'dan 6 milyon euro'luk bir teklif geldi. Cornelius'un Kopenhag'a gidip gitmeyeceği Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'e bağlı. Eğer Trabzonspor, Dovbyk için Dnipro ile anlaşma sağlarsa, Andreas Cornelius'un Kopenhag'a transferine onay verecek.



20 GOL, 6 ASIST

ANDREAS Cornelius, Trabzonspor formasıyla 49 maça çıktı. Tecrübeli forvet fileleri 20 defa havalandırırken, 6 da asist yaptı.



2 KUPA KAZANDI

Fırtına'nın hücumdaki yıldızı Andreas Cornelius, Türkiye kariyerinde 2 kupa kaldırdı. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Danimarkalı yıldız, bu dönemin başında da Süper Kupa mutluluğunu tattı.