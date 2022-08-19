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Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 3. haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, zorlu deplasmandan galip ayrılmak ve 3'te 3 yapmak istiyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesinde maç ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati ve kanalı araştırılıyor. Futbolseverler iki takımın muhtemel 11'lerini de merak ediyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Antalyaspor - Trabzonspor maçı nasıl ve nereden izlenir? lşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 13:00 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 13:30
Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor'u yenerek moral kazanan Antalyaspor, ligin son şampiyonu Trabzonspor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 53. RANDEVUDA

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÖNDE

İki takım arasında Antalya'da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon'da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

ASpor CANLI YAYIN

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