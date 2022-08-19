Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor'u yenerek moral kazanan Antalyaspor, ligin son şampiyonu Trabzonspor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 53. RANDEVUDA

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÖNDE

İki takım arasında Antalya'da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon'da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.