TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı bordo-mavililer 2-0 kazandı.
Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir yıl geçirmek isteyen bordo-mavililer transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bordo-mavililerin önceliği ise uzun süredir gündemde olan sağ stoper transferi.
Gündeme gelen son isim Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby olmuştu.
Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.
İspanyol kulübü ise 5 milyon euro'da ısrar ediyor.
25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon biteceği için Valencia'nın bu rakamda indirime gitmesi bekleniyor.
GATTUSO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR
İspanyol basınında yer alan haberde Gennaro Gattuso'nun Mouctar Diakhaby'i kadroda düşünmediği iddia edildi.
Haberde ayrıca, Trabzonspor'un gündeminde olan futbolcunun yeni durağının İngiltere olabileceği iddia edildi.
1.92'lik boyuyla hava toplarına son derece hakim olan Diakhaby'nin güncl piyasa değeri 7 milyon euro.
Kariyerinde 200 maça çıkan Diakhaby, 12 gol atarken 4 de asiste imza attı.
25 yaşındaki futbolcu, Gine Milli Takım formasını ise 2 kez giydi.