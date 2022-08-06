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TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna galibiyetle başlayan Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sağ stoper arayışlarını sürdüren Fırtına'da gündeme gelen isimlerden biri de Mouctar Diakhaby olmuştu. İspanyollar Gineli futbolcunun yeni adresini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:26
TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

Bordo-mavililerin önceliği ise uzun süredir gündemde olan sağ stoper transferi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

Gündeme gelen son isim Valencia forması giyen Mouctar Diakhaby olmuştu.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

Bordo-mavililer, Gineli futbolcu için 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

İspanyol kulübü ise 5 milyon euro'da ısrar ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi gelecek sezon biteceği için Valencia'nın bu rakamda indirime gitmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

GATTUSO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İspanyol basınında yer alan haberde Gennaro Gattuso'nun Mouctar Diakhaby'i kadroda düşünmediği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

Haberde ayrıca, Trabzonspor'un gündeminde olan futbolcunun yeni durağının İngiltere olabileceği iddia edildi.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

1.92'lik boyuyla hava toplarına son derece hakim olan Diakhaby'nin güncl piyasa değeri 7 milyon euro.

TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına'nın gündemindeki Mouctar Diakhaby'nin yeni adresi belli oldu

Lyon'da yıldızı parlayan futbolcu, 2018 yılında Fransa'dan Valencia'ya 15 milyon euro bedelle transfer oldu

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