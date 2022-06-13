Şehitler kalbimizde

Trabzonspor, şehitlerimize başsağlığı diledi. Resmi hesaplardan yayımlanan mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.
Trabzonspor, şehitlerimize başsağlığı diledi. Resmi hesaplardan yayımlanan mesajda, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.