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Ekstra prim yok

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Konya ile sıradan bir lig maçı oynayacağız" demişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Ekstra prim yok

Teknik direktör Abdullah Avcı, "Konya ile sıradan bir lig maçı oynayacağız" demişti. Yönetim de buna benzer bir karar aldı ve bu karşılaşma için ekstra prim uygulaması yapmadı. Sezon başından itibaren sadece iki kez ekstra prim veren yönetimin oyuncular üzerinde baskı oluşturmak istemediği ifade edildi.

MARATONA ÇAĞRI
Trabzonspor Kulübü, 20 Şubat'ta koşulacak Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ile ilgili paylaşım yaptı. Bu sene iklim değişikliğine dikkat çekmek için koşulacak maraton için kamera karşısına geçen teknik direktör Avcı ve futbolcular, "Dünyanın sana ihtiyacı var" mesajını paylaştı.

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