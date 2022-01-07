Çayeli’nden Öteye eşliğinde

Trabzonspor, Visca'ya özel video hazırladı. Kulübün sosyal medya hesabından "Dikkat edin!" ve "AttentionDeficit" etiketleriyle yayımlanan paylaşımda, komedyen Cem Yılmaz'ın oyunundan alıntı yapılarak, Visca için özel sahne hazırlandı.
Trabzonspor forması giyen Boşnak yıldız, "Çayeli'nden Öteye" türküsünün bir bölümünü seslendirdi. Kulübün paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.