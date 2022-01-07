Haberler Trabzonspor Çayeli’nden Öteye eşliğinde

Çayeli’nden Öteye eşliğinde

Trabzonspor, Visca'ya özel video hazırladı. Kulübün sosyal medya hesabından "Dikkat edin!" ve "AttentionDeficit" etiketleriyle yayımlanan paylaşımda, komedyen Cem Yılmaz'ın oyunundan alıntı yapılarak, Visca için özel sahne hazırlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Çayeli’nden Öteye eşliğinde
Trabzonspor forması giyen Boşnak yıldız, "Çayeli'nden Öteye" türküsünün bir bölümünü seslendirdi. Kulübün paylaşımı kısa sürede büyük beğeni toplarken, Cem Yılmaz da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, "Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.
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