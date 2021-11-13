Abdülkadir Ömür yeniden doğdu

Abdülkadir Ömür, son haftalarda coştu. 22 yaşındaki orta saha, 4. haftadaki Galatasaray derbisinde taraftarın tepkisi nedeniyle sahaya gözyaşları ile terk etmişti. Bu, dönüm noktası oldu. Abdullah Avcı'nın ısrarla forma vermeye devam ettiği bordo-mavili futbolcu, son 4 haftada daha fazla süre alarak takımına katkı sağladı. Beşiktaş'a attığı golle 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Ligin ilk 12 haftalık bölümünde 11 maçta 649 dakika görev yapan Ömür, 1 gol attı. Ligde 108 karşılaşmada görev yapan 1.68 boyundaki yıldız, 14 kez fileleri havalandırdı.