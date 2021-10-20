Trabzonspor haberleri | Her alanda lider!

RESMEN TAHTA OTURDU
Trabzonspor sezona fırtına gibi girdikten sonra averaj farkıyla 1. ve 3. haftalarda liderlik koltuğuna oturmuştu. Geride bıraktığımız haftada yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bu sefer puan farkıyla zirvenin tek hakimi oldu. Karadeniz temsilcisi, topladığı 21 puanla Süper Lig'in en iyisi konumunda. Trabzonspor ayrıca rakip ağları 19 defa sarsarak ligin en skorer takımı apoletini de takmış durumda. Bordo-mavili ekibin yıldızı Bakasetas da 7 defa rakip ağları sarstı. Yunan futbolcu mevcut gol kralı...