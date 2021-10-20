Haberler Trabzonspor Trabzonspor haberleri | Her alanda lider!

Trabzonspor haberleri | Her alanda lider!

Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi mağlup ederek liderliğe oturan Trabzonspor şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda ilk 9 haftada lakabı olan ‘Fırtına’ gibi esti… 21 puan topladı, 19 defa ağları sarstı. Yunan yıldızı Bakasetas da 7 golle zirvede.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor haberleri | Her alanda lider!
Trabzonspor, sezon başında ciddi bir planlamaya ardından da buna uygun yatırıma gitmişti. Teknik direktör Abdullah Avcı, kurmayları ve scout ekibiyle birlikte bir oyuncu havuzu oluşturmuştu. Menajer önerileri de listeye eklendi. Elekten geçen isimler yönetime iletildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve transfer komitesi de bütçe, aidiyet, kulübe uygunluk gibi birçok farklı kritere bakarak bu oyunculardan bordo-mavililere yakışacak olanlarla imzaladı. İşte bu baştan sona doğru kurgunun sonuçları da meyvelerini vermeye başladı.

RESMEN TAHTA OTURDU

Trabzonspor sezona fırtına gibi girdikten sonra averaj farkıyla 1. ve 3. haftalarda liderlik koltuğuna oturmuştu. Geride bıraktığımız haftada yenik duruma düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek bu sefer puan farkıyla zirvenin tek hakimi oldu. Karadeniz temsilcisi, topladığı 21 puanla Süper Lig'in en iyisi konumunda. Trabzonspor ayrıca rakip ağları 19 defa sarsarak ligin en skorer takımı apoletini de takmış durumda. Bordo-mavili ekibin yıldızı Bakasetas da 7 defa rakip ağları sarstı. Yunan futbolcu mevcut gol kralı...
SON DAKİKA