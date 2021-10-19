Fırtına pes etmiyor

Fırtına, 1-0 yenik durumdayken Bakasetas ve Yusuf Sarı'nın golleriyle F:bahçe'yi 3-1 yenerek yine bir geri dönüşe imza attı. Geçtiğimiz sezon 5 maçta mağlup konumdayken sahadan puanla ayrılan Karadeniz ekibi, bu sezon ise ilk geri dönüşüne Galatasaray, ardından Alanyaspor ve son olarak Fenerbahçe karşısında sahasında imza attı.

İŞTE GERİ DÖNÜŞLER

10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen Abdullah Avcı, geçen sezon Rize (2-1), Antalya (1-1), Beşiktaş (2-1), Kayseri (1-1), Göztepe (1-1) maçlarında mağlup durumdayken sahadan puanla ayrıldı. Bu sezon ise G.Saray (2-2), Alanya (1-1) ve F.Bahçe (3-1) karşısında mağlup durumdayken puan aldı.