TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına Fenerbahçe derbisine kilitlendi! 3 puandan fazlası (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında pazar günü saat 19.00'da Şenol Güneş Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Milli haftayı bir kenara bırakan bordo-mavili takım güncel oyuncu kadrosuyla tamamen Fenerbahçe ile oynayacağı maça odaklandı. Bordo-mavili taraftarların büyük heyecanla beklediği müsabakada Karadeniz devi taraftarına 3 puanı ve liderliği armağan etmek istiyor. Yaşanan sakatlıklar can sıksa da camiada herkes derbiyi yaşamaya başladı. Bordo-mavili takımla geldiği günden beri önemli bir ivme yakalayan, bu sezon ise tüm kozlarını şampiyonluk için kullanan teknik direktör Abdullah Avcı'nın beklediği maç geldi.



TARAFTARLA KAZANACAK



Başarılı hoca, Fenerbahçe derbisinde ortaya koyacakları performansın yanı sıra elde edecekleri 3 puanın büyük bir anlam taşıdığını vurguluyor. Pandemi nedeniyle bu maçta ilk kez rekor taraftara ulaşacak olan bordo-mavililer, seyircinin itici gücünü sahadaki oyunun bir parçası olarak rakibi baskı altına almak için kullanmayı planlıyor. Avcı ise müsabakanın önemini kendi yöntemiyle oyuncularına aktaracak. Deneyimli hoca elde edilecek 3 puanla liderlik koltuğuna oturmaktan öte şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlüğü de ele geçirmeyi hedefliyor.



Yunus Emre SEL



SAHASINDA GALİBİYETİ YOK



Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde sahasında hiç büyük karşılaşma galibiyeti alamadı. Karadeniz devi, Avcı ile kendi evinde Galatasaray'a 2-0, Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak iki maçı da kaybetti. Trabzonspor, başarılı hoca yönetiminde oynadığı 40 maçtaki 3 mağlubiyetin 2'sini bu rakipleri karşısında yaşadı.



5. DEFA FENERBAHÇE



Bordo-mavili takım pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçla birlikte rakibini yeni stadyumda 5'inci kez ağırlayacak. Bugüne kadarki 4 maçta Fırtına 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 1 defa da kaybetti. Trabzonspor sahasında oynadığı son 5 büyük maçta galip gelemedi. 2 beraberlik aldı ve 3 kez yenildi.

ÇİFTE HEDEF



Fırtına, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe'yi yenerek hem yenilmezlik serisini sürdürmeyi hem de liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Ligde 19 puanla Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmaya odaklandı. En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra 20 maçta 9 galibiyet, 11 beraberlik elde eden bordomavililer, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Trabzonspor, ligde 219 gündür mağlubiyet görmedi.



20 BİN TARAFTAR



Fenerbahçe karşılaşmasının biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. 41 bin kişilik Şenol Güneş Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bine yakın bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak. Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.