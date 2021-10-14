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Sakatlık kabusu

Dorukhan, Koita, Parmak, Serkan ve İsmail’in sakatlıkları devam ediyor... Marek Hamsik’in de eklenmesiyle derbi maç öncesi takımdaki eksik sayısı 6’ya çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Sakatlık kabusu

Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Bordo-mavili takımın son yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Koita, İsmail Köybaşı, Abdulkadir Parmak katılmazken, Serkan Asan ise takımdan ayrı koşu yaptı. Marek Hamsik'in de yer aldığı sakat oyuncu sayısı 6'ya ulaşırken, teknik direktör Abdullah Avcı'nın işi oldukça zorlaştı. Kafasındaki ideal 11'de sürekli değişimlere gitmek zorunda kalan Avcı'nın 21 kişilik kadroyu oluşturması için ise altyapıdan takviyeler yapabileceği öğrenildi.

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